Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Сульшер уверен, что «Манчестер Юнайтед» хорошо подготовился к финалу Лиги Европы

20:23
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Мы хорошо подготовились, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 мая. — Антони [Марсьяль] не успел восстановиться, Фил [Джонс] тоже, понятно, не сыграет. Харри [Магуайр] сегодня только начинает пробежки по бровке. Вероятно, он попытается что-то сделать и внести какой-то вклад, но в остальном состав выглядит достойно.

Думаю, когда игроки почувствовали вкус успеха, дальше ситуация может складываться по двум сценариям. Можно либо успокоиться и наслаждаться былыми успехами, либо ощутить еще больший голод, который всегда будет только усиливаться. Эта группа футболистов работает вместе полтора года. Следующий шаг для них — получить удовольствие от игры такого калибра.

У меня достаточно уверенности. Я заметил, что внутри игроков что-то растет. Они становятся все более стойкими к неудачам. Я уверен, что как команда мы готовы к этому.

Всегда сложно оставлять игроков вне состава. Финал — награда за все, что ты делал по ходу сезона. Если мне надо выбрать кого-то из двух футболистов на одну позицию, в конце сезона все решает их текущее состояние. Проведем последнюю тренировку и сформируем команду на завтра".

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029909--villarreal-vs-man-united/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1814
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги Европы-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 24 мая
Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
В Госдуме не исключают возможность бойкота остатка хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы, финал сезона 2020/21 «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: дата и время матча, новости и обзоры