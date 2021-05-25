Сульшер уверен, что «Манчестер Юнайтед» хорошо подготовился к финалу Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Мы хорошо подготовились, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 мая. — Антони [Марсьяль] не успел восстановиться, Фил [Джонс] тоже, понятно, не сыграет. Харри [Магуайр] сегодня только начинает пробежки по бровке. Вероятно, он попытается что-то сделать и внести какой-то вклад, но в остальном состав выглядит достойно.

Думаю, когда игроки почувствовали вкус успеха, дальше ситуация может складываться по двум сценариям. Можно либо успокоиться и наслаждаться былыми успехами, либо ощутить еще больший голод, который всегда будет только усиливаться. Эта группа футболистов работает вместе полтора года. Следующий шаг для них — получить удовольствие от игры такого калибра.

У меня достаточно уверенности. Я заметил, что внутри игроков что-то растет. Они становятся все более стойкими к неудачам. Я уверен, что как команда мы готовы к этому.

Всегда сложно оставлять игроков вне состава. Финал — награда за все, что ты делал по ходу сезона. Если мне надо выбрать кого-то из двух футболистов на одну позицию, в конце сезона все решает их текущее состояние. Проведем последнюю тренировку и сформируем команду на завтра".

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.