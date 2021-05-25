Сульшер сообщил, что он скажет запасным игрокам перед финалом Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о том, какой будет тема его беседы с запасными игроками перед финальным матчем Лиги Европы против «Вильярреала».

«Чему я научился? Верить в свою команду и в свои инстинкты, — цитирует специалиста офицальный сайт УЕФА 25 мая. — Обязательно скажу запасным, что даже если они и не попали в стартовый состав, у них все равно есть возможность сыграть большую роль. Так ведь уже было.

Можете быть разочарованы и злиться на меня, но будьте готовы сражаться, когда выйдете на поле. Те, кто попадет в «основу», должны насладиться игрой по максимуму. В конце концов, за свою жизнь ты играешь не так много финалов".

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.