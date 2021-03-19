Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не хватало Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0). Он отметил Поля Погба, который стал автором единственного гола.

«Мы прошли хорошую команду и преодолели некоторые трудности, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 19 марта. — Нам не хватало Поля — его не было почти два месяца. Он как раз набирал свою лучшую форму. Он серьезно усилит нас на остаток сезона.

Хендерсон сделал фантастический сэйв незадолго до конца, но я доволен вкладом всей команды. Четверка впереди прессинговала, и я был уверен в шестерке игроков, которые были сзади. В турнире осталось много хороших команд. Нужно быть начеку. В кубковом турнире может случиться все, что угодно. Мы прошли дальше, мы довольны, уверены в себе и ждем жеребьевки".

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).