Сульшер расстроен поражением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астаной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что команда расстроена результатом матча Лиги Европы против «Астаны» (1:2). Единственный мяч у гостей забил Джесси Лингард.

— Мы расстроены результатом, но начало матча было великолепным, мы забили фантастический гол, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Даже после того как пропустили, мы продолжали атаковать, создавать давление у ворот Эрича. В целом, я доволен выступлением команды и наших молодых игроков.