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Сульшер расстроен поражением «Манчестер Юнайтед» в матче с «Астаной»

28 ноября 2019, 21:24
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер признался, что команда расстроена результатом матча Лиги Европы против «Астаны» (1:2). Единственный мяч у гостей забил Джесси Лингард.

— Мы расстроены результатом, но начало матча было великолепным, мы забили фантастический гол, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Даже после того как пропустили, мы продолжали атаковать, создавать давление у ворот Эрича. В целом, я доволен выступлением команды и наших молодых игроков.

Астана — Манчестер Юнайтед

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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