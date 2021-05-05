Сульшер рассказал о подготовке «Манчестер Юнайтед» к матчу с «Ромой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы».

«У нас отличные специалисты, отвечающие за физическую подготовку игроков. С момента моего прихода уделяли этому аспекту большое внимание, привлекли новый персонал. «МЮ», сражающийся за титулы, должен иметь в своем составе футболистов, которые способны играть на высоком уровне по 50 матчей за сезон. Многое зависит от образа жизни и работы на тренировках. И, конечно, даже если у футболиста нет игровой практики, он должен быть в полном порядке.

Что касается Мейсона Гринвуда, мы беседовали о том, где ему лучше сыграть — на правом фланге или в качестве классической «девятки». Это толковый парень. Уверен, если он будет продолжать в том же духе, то его ждет великолепное будущее", — цитирует Артету официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 6 мая. Начало — в 22.00 (мск). Первая встреча завершилась победой «Юнайтед» со счетом 6:2.