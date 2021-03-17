Сульшер прокомментировал готовность «МЮ» к ответному матчу против «Милана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о подготовке к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:1 — первый матч).

«Нам нужно оценить готовность нескольких футболистов. Марсьяль точно не поможет нам. Ван де Бек очень сильно работал над тем, чтобы сыграть в матче, а Байи пока проходит обследование. Посмотрим, как они будут чувствовать себя завтра.

На прошлой неделе мы видели, насколько будет сложно с «Миланом». Они играют с огромной энергией. Нам нужно работать на нашем лучшем уровне. Это игры, когда мы бросаем себе вызов, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь следующего уровня. Мы знаем, что нам нужно забивать, чтобы пройти дальше», — приводит слова Сульшера BBC Sport.

Встреча пройдет 18 марта в Милане и начнется в 23:00 мск.