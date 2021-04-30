Сульшер объяснил, за счет чего «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил хорошую реализацию. Ответная игра состоится через неделю в Италии.

«Мы показали хорошую реализацию и очень рады. Команда показала характер. Мы не опустили голову и вернулись в игру. Пять или десять минут в конце первого тайма мы выглядели блекло, но сумели наладить игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.