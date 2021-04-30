Сульшер объяснил, за счет чего «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»
03:28
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил хорошую реализацию. Ответная игра состоится через неделю в Италии.
«Мы показали хорошую реализацию и очень рады. Команда показала характер. Мы не опустили голову и вернулись в игру. Пять или десять минут в конце первого тайма мы выглядели блекло, но сумели наладить игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/
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