Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Сульшер объяснил, за счет чего «Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому»

03:28
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы (6:2) отметил хорошую реализацию. Ответная игра состоится через неделю в Италии.

«Мы показали хорошую реализацию и очень рады. Команда показала характер. Мы не опустили голову и вернулись в игру. Пять или десять минут в конце первого тайма мы выглядели блекло, но сумели наладить игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.

Манчестер Юнайтед — Рома

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029905--man-united-vs-roma/

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Мичков забил лакросс-гол на юниорском чемпионате мира. Видео
Сумасшествие в Омске: «Авангард» привез Кубок Гагарина в родной город!
«Он нас всех за... мучил». Речь Ковальчука в чемпионской раздевалке «Авангарда»
Дикий отбор на Олимпиаду. Табло зависало — и появлялись фантастические результаты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд