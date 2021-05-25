Сульшер о матче с «Вильярреалом»: «В финале шансы всегда 50 на 50»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Вильярреала».

«Каждый игрок, который выходит в финал, ждет победы и испытывает давление, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 25 мая. — Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи [Эмери] со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы.

Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра. Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за «Манчестер Юнайтед», то важен абсолютно каждый матч.

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли «Барселоне». Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в «Манчестер Юнайтед», то делают это, чтобы побеждать.

Это лучший клуб мира. В этом вся прелесть «Манчестер Юнайтед», но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками».

Матч «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало в 22.00 по московскому времени.