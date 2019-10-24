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Сульшер назвал Уильямса лучшим игроком матча с «Партизаном» и сравнил его со львом

23:40

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал защитника Брэндона Уильямса лучшим игроком матча группового турнира Лиги Европы против «Партизана» (1:0). 19-летний левый защитник проводил свой пятый матч в этом сезоне и помог «МЮ» сыграть на ноль.

— Брэндон — игрок матча, он великолепно проводит свои игры. У парня вообще нет страха, он смелый как лев, — цитирует Daily Mirror Сульшера. — У него отличное отношение, и он станет топ-игроков.

Мы хорошо действовали в обороне, но могли быть лучше в атаке. Они прижали нас сзади, нам нужно было больше прессинговать, но в целом я доволен матчем на ноль.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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