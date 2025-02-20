«Стяуа» и ПАОК встретятся в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы

«Стяуа» и ПАОК встретятся в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы в четверг, 20 февраля. Начало игры на национальном стадионе Бухареста (Румыния) — в 20.45 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Стяуа» — ПАОК можно в матч-центре нашего сайта.

Лига Европы. Стыковые матчи.

20 февраля 2025, 20:45. Национальный (Бухарест)

Встречу в Бухаресте в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис запустит мультикаст — перекличку всех встреч Лиги Европы (интересные моменты в одном окне).

«Стяуа» обыграл ПАОК в первом матче стыкового раунда в гостях — 2:1. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с «Лионом» или «Айнтрахтом» (определится жеребьевкой 21 февраля).