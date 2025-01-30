«Стяуа» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 8-м туре Лиги Европы 30 января

«Стяуа» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 30 января. Матч на национальном стадионе Бухареста в столице Румынии начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед» можно в матч-центре нашего сайта.

Игру в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех встреч Лиги Европы (интересные моменты в одном окне).

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

30 янв, 23:00. National Arena (Бухарест)

В семи турах общего этапа «Стяуа» набрал 14 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице, в предыдущем туре красно-синие обыграли «Карабах» (3:2). «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет четвертым, предыдущим соперником «красных дьяволов» был «Рейнджерс» (2:1).