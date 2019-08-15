«Страсбур» и франкфуртский «Айнтрахт» вышли в 4-й раунд Лиги Европы

?«Страсбур» одержал победу над пловдивским «Локомотивом» (1:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Французская команда по сумме двух встреч вышла в 4-й раунд турнира.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Страсбур» (Франция) — «Локомотив Пл» (Болгария) — 1:0 (1:0)

Гол: Зохи, 8.

«Страсбур» (Франция): Селс, Коне, Кароль, Митрович, Ндур, Симакан (Мартен, 83), Корнье (Лала, 77), Льенар, Сиссоко, Да Кошта (Айорк, 64), Зохи.

Предупреждение: Симакан, 30.

Судья: Битон (Шотландия).

15 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Первая встреча: 1:0

«Айнтрахт» из Франкфурта обыграл «Вадуц» (1:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Немцы вышли в следующую стадию турнира (общий счет — 6:0).

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 1:0 (1:0)

Гол: де Гузман, 32.

«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Русс (Хинтереггер, 37), Чэндлер, Дурм, Туре, Н`Дика, де Гузман, Роде (Камада, 72), Торро, Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 65), Йовелич.

Предупреждение: Роде, 38.

Судья: Дабанович (Черногория).

15 августа. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Первая встреча: 5:0