«Страсбур» и франкфуртский «Айнтрахт» вышли в 4-й раунд Лиги Европы
?«Страсбур» одержал победу над пловдивским «Локомотивом» (1:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Французская команда по сумме двух встреч вышла в 4-й раунд турнира.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Страсбур» (Франция) — «Локомотив Пл» (Болгария) — 1:0 (1:0)
Гол: Зохи, 8.
«Страсбур» (Франция): Селс, Коне, Кароль, Митрович, Ндур, Симакан (Мартен, 83), Корнье (Лала, 77), Льенар, Сиссоко, Да Кошта (Айорк, 64), Зохи.
Предупреждение: Симакан, 30.
Судья: Битон (Шотландия).
15 августа. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Первая встреча: 1:0
«Айнтрахт» из Франкфурта обыграл «Вадуц» (1:0) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Немцы вышли в следующую стадию турнира (общий счет — 6:0).
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Айнтрахт Ф» (Германия) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 1:0 (1:0)
Гол: де Гузман, 32.
«Айнтрахт Ф» (Германия): Трапп, Русс (Хинтереггер, 37), Чэндлер, Дурм, Туре, Н`Дика, де Гузман, Роде (Камада, 72), Торро, Гачинович (Гонсалу Пасьенсия, 65), Йовелич.
Предупреждение: Роде, 38.
Судья: Дабанович (Черногория).
15 августа. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
Первая встреча: 5:0