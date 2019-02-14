20:05 | Футбол — Лига Европы

"Странно произносить это после поражения 6:0, но "Челси" хочет победить". Сарри - о матче с "Мальме"

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" заявил, что его команда хочет победить. "Синие" с разгромным счетом проиграли "Манчестер Сити" в игре 26-го тура чемпионата Англии (0:6). 

- Нелегко играть после поражения 6:0, однако нам необходимо выйти на поле и играть хорошо, если мы хотим победить, - приводит слова Сарри официальный сайт "Челси". - Мы знаем, что будет непросто, потому что нам противостоит очень хорошая команда, которая действует плотно, компактно, надежно и обычно отлично обороняется. Мы хотим победить, и нам нужно немедленно реабилитироваться

Мы ставим себе краткосрочные цели. Наша цель – добиться результата. В понедельник мы будем ставить себе цель пробиться в четвертьфинал, а затем – победить в Кубке лиги. Странно произносить это после поражения 6:0, но мы хотим победить. Потом мы снова сконцентрируемся на премьер-лиге. Мы ставим краткосрочные цели, но в далекой перспективе мы мечтаем о большом

Мальме - Челси

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Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20190213-2319.html

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Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
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