Стивен Джеррард обвинил игрока «Славии» в расизме и призвал УЕФА принять меры

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Славии» (0:2) заявил, что футболист чешской команды Ондржей Кудела проявил расизм в отношении его игрока Глена Камара.

«Я зол, — цитирует Джеррарда The Scotsman 19 марта. — Сложно описать, как я чувствую себя сейчас, потому что я знаю Глена и доверяю ему на 100 процентов. Это очень разочаровывает, слишком много такого происходит в мировом футболе.

Игрок «Славии» вызвал эту ситуацию и привел к тому, чтобы ситуация обострилась еще больше, потому что к футболистам присоединяются болельщики, а расизм растет и усиливается. Что-то должно произойти. Это не моя компетенция, но я на сто процентов поддерживаю Глена Камара, что бы не случилось в будущем.

Я на сто процентов верю в обвинения Глена. Другие игроки, которые стояли рядом, тоже слышали это. Я готов встать рядом с ним и справиться с этим так, как он хочет. Теперь эта ситуация — прерогатива УЕФА. Надеюсь, что это не будут замалчивать».

После матча появились сообщения, что Куделу побили на территории стадиона. «Славия» не смогла вовремя зайти в раздевалку после игры и покинуть «Айброкс». По сумме двух матчей пражский клуб вышел в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).