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Стивен Джеррард о победе над «Брагой»: «Я очень горжусь своими игроками»

22:58
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал победу над «Брагой» (1:0) в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей его команда пробилась в следующий раунд.

— Я очень горжусь своими игроками, — цитирует английского специалиста официальный сайт УЕФА. — Сегодня они все были великолепны. Они были безупречны, и это не случайность. Это результат тяжелого труда. Мы знали, что у нас будет шанс. Сегодня нам нужно наслаждаться. Мы будем очень гордиться, когда состоится жеребьевка.

Соперник «Рейнджерс» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 28 февраля.

Брага — Рейнджерс

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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