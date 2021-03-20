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Стекеленбург: «Не думаю, что в «Роме» рады, что получили «Аякс» в 1/4 финала Лиги Европы»

13:32
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Вратарь «Аякса» Мартен Стекеленбург прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Голландская команда встретится с «Ромой».

«Будет приятно сыграть против бывшего клуба, пусть я и выходил на поле в форме «Ромы» восемь лет назад. Не думаю, что «Рома» рада получить «Аякс» по итогам жребия», — цитирует Football Italia Стекеленбурга.

Стекеленбург выступал за «Рому» с 2011 по 2013 год.

Матчи «Аякс» — «Рома» пройдут 8 и 15 марта.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167988/stekelenburg-roma-not-happy-face-ajax

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