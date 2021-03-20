Стекеленбург: «Не думаю, что в «Роме» рады, что получили «Аякс» в 1/4 финала Лиги Европы»
Вратарь «Аякса» Мартен Стекеленбург прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Голландская команда встретится с «Ромой».
«Будет приятно сыграть против бывшего клуба, пусть я и выходил на поле в форме «Ромы» восемь лет назад. Не думаю, что «Рома» рада получить «Аякс» по итогам жребия», — цитирует Football Italia Стекеленбурга.
Стекеленбург выступал за «Рому» с 2011 по 2013 год.
Матчи «Аякс» — «Рома» пройдут 8 и 15 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/167988/stekelenburg-roma-not-happy-face-ajax
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю