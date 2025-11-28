Эль-Шаарави: «Рад своему первому голу в сезоне»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави прокомментировал победу над «Мидтьюлланном» (2:1) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я старался внести свою лепту и рад своему первому голу в сезоне. В прошлое воскресенье я отдал свою первую голевую передачу, так что неделя получилась очень хорошей», — цитирует пресс-служба УЕФА Эль-Шаарави.

«Рома» набрала 9 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице общего этапа. «Мидтьюлланн» располагается на 2-й строчке — 12 очков.