Станислав Черчесов: "В ответном матче с "Фенербахче" поставил бы на "Зенит"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у "Зенита" есть шансы пройти "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Турции завершился победой хозяев со счетом 1:0.

– Преимущество в один мяч не такое и большое, – цитирует Milliyet Черчесова. – Я видел, как "Фенербахче" сдает в концовках таймов. Он не очень хорошо подготовлен. А "Зенит" для первого официального матча смотрелся хорошо. Он играл и с мячом, и без мяча неплохо. "Фенербахче" же умеет играть только с мячом. Без него игроки турецкой команды теряются.

В предстоящем матче я бы поставил на "Зенит". Прошу прощения у фанатов "Фенербахче", но я хочу, чтобы "Зенит" победил.