«Стандард» вырвал победу в матче с «Айнтрахтом» благодаря голу экс-игрока «Рубина»

«Стандард» обыграл «Айнтрахт» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев отличились Зиньо Ванхейсден и бывший футболист «Рубина» Максим Лестьенн, в активе которого победный мяч в концовке игры. У гостей забил Филип Костич.

Обе команды имеют по шесть очков. По дополнительным показателям «Стандард» на втором месте, «Айнтрахт» — на третьем. С десятью очками лидирует «Арсенал». У «Витории Гимарайнш» одно очко и четвертая позиция.

Лига Европы

Группа F

«Стандард» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия) — 2:1 (0:0)

Голы: Ванхейсден, 56 (1:0). Костич, 65 (1:1). Лестьенн, 90+4 (2:1).

«Стандард»: Бодар, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес (Лестьенн, 81), Бастьен, Цимирот, Амалла (Мпоку, 73), Чоп (Улари, 81), Эмон.

«Айнтрахт»: Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 89), Фернандеш, Роде, Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 73), Андре Силва (Камада, 62).

Предупреждения: Соу, 38. Амалла, 54. Лаифис, 64. Цимирот, 71. Эмон, 88.

Судья: Юг (Словения).

7 ноября. Льеж. Стадион «Морис Дюфран».