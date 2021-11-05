Стали известны расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы

После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

Наполи — 7 очков, разность мячей — 11-6;

Легия — 6, 3-7;

Лестер — 5, 7-7;

Спартак — 4, 7-8.

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи:

5-й тур: Спартак — Наполи, Лестер — Легия;

6-й тур: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Существуют расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе и попадет напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Это случится, если:

— «Спартак» выиграет оба матча, «Легия» не уступит «Лестеру»;

— «Спартак» выиграет оба матча, «Лестер» победит «Легию», но не «Наполи»;

— «Спартак» обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», а в двух других матчах тоже не будет выявлен победитель.