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Стали известны расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы

01:28
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото AFP
«Лестер» — «Спартак» — 1:1. Фото AFP
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После матчей «Легия» — «Наполи» (1:4) и «Лестер» — «Спартак» (1:1) положение команд после 4-го тура в группе С выглядит так.

Наполи — 7 очков, разность мячей — 11-6;
Легия — 6, 3-7;
Лестер — 5, 7-7;
Спартак — 4, 7-8.
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Оставшиеся матчи:
5-й тур: Спартак — Наполи, Лестер — Легия;
6-й тур: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Существуют расклады, при которых «Спартак» займет первое место в группе и попадет напрямую в 1/8 финала Лиги Европы. Это случится, если:

— «Спартак» выиграет оба матча, «Легия» не уступит «Лестеру»;

— «Спартак» выиграет оба матча, «Лестер» победит «Легию», но не «Наполи»;

— «Спартак» обыграет «Наполи» и сделает ничью с «Легией», а в двух других матчах тоже не будет выявлен победитель.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»