Жеребьевка стыков Лиги Европы: «Реал Сосьедад» сыграет с «Мидтьюлланном», ПАОК — со «Стяуа»
31 января, в пятницу, в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона.
Итоги жеребьевки стыковых матчей:
«Ференцварош» — «Виктория Пльзень»
«Твенте» — «Буде-Глимт»
«Юнион» — «Аякс»
АЗ — «Галатасарай»
«Порту» — «Рома»
«Фенербахче» — «Андерлехт»
ПАОК — «Стяуа»
«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»
В 1/8 финала Лиги Европы вышли восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выйти в 1/8 турнира.
Первые стыковые матчи состоятся 13 февраля 2025 года, а ответные — 20 февраля 2025 года. Жеребьевку 1/8, 1/4 и 1/2 финала проведут 21 февраля 2025 года. Финал турнира пройдет 21 мая 2025 года в Бильбао.
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