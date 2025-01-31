Жеребьевка стыков Лиги Европы: «Реал Сосьедад» сыграет с «Мидтьюлланном», ПАОК — со «Стяуа»

31 января, в пятницу, в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона.

Итоги жеребьевки стыковых матчей:

«Ференцварош» — «Виктория Пльзень»

«Твенте» — «Буде-Глимт»

«Юнион» — «Аякс»

АЗ — «Галатасарай»

«Порту» — «Рома»

«Фенербахче» — «Андерлехт»

ПАОК — «Стяуа»

«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»

В 1/8 финала Лиги Европы вышли восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые заняли места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выйти в 1/8 турнира.

Первые стыковые матчи состоятся 13 февраля 2025 года, а ответные — 20 февраля 2025 года. Жеребьевку 1/8, 1/4 и 1/2 финала проведут 21 февраля 2025 года. Финал турнира пройдет 21 мая 2025 года в Бильбао.