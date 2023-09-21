Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч Лиги Европы против ЛАСКа
«Ливерпуль» объявил стартовый состав команды на матч против австрийского ЛАСКа в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«Ливерпуль»: Келлехер, Ван Дейк, Байчетич, Конате, Цимикас, Гравенберх, Эндо, Эллиотт, Нуньес, Диас, Доак.
21 сентября «Ливерпуль» встретится с ЛАСК в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Начало матча — в 19.45 по московскому времени.
Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр.
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