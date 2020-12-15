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Срна: «Шахтер» — фаворит в паре с «Маккаби», ведь мы все-таки полуфиналисты прошлого сезона»

05:14
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Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна подвел итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником стал «Маккаби».

«Я доволен жеребьевкой. Ее итоги могли быть намного хуже. «Маккаби» Тель-Авив показал неплохую игру в Лиге Европы, занял второе место в своей группе, поэтому мы с большим уважением относимся к сопернику. Но «Шахтер» — фаворит в этой паре, ведь мы все-таки полуфиналисты прошлого сезона. На что может замахнуться «Шахтер» в этой Лиге Европы? Давайте идти шаг за шагом», — сказал Срна в интервью «Футбол 1».

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