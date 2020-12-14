Срна доволен результатом жеребьевки Лиги Европы для «Шахтера»

Бывший футболист «Шахтера», директор клуба по футболу Дарио Срна прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Украинский клуб сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива.

«Я доволен жеребьевкой, — сказал Срна в эфире украинского канала «Футбол 1». — Очень хорошая жеребьевка, могла быть намного хуже. Считаю, что мы фавориты. Они («Маккаби» — Прим. «СЭ») показали неплохую игру в Лиге Европы, мы с большим уважением относимся к соперникам. Но мы все-таки полуфиналисты прошлой Лиги Европы, поэтому считаю, что мы фавориты».

Первый матч состоится 18 февраля, ответный — 25 февраля.