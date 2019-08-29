Фанаты «Спартака» после «Браги»: «A tutti, avanti Массимо Каррера»

«Спартак» проиграл «Браге» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. В первой встрече также были сильнее португальцы — 1:0.

Таким образом, красно-белые закончили выступление в турнире.

После завершения московского матча болельщики «Спартака» начали скандировать кричалку: «A tutti, avanti Массимо Каррера», — которая посвящена предыдущему главного тренеру красно-белых (по-итальянски — вместе, вперед).

#СпартакБрага «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а на трибунах A tutti avanti pic.twitter.com/3DaZ6o571K — СЭ Спартак (@spartak_se) August 29, 2019

«Спартак» после отставки итальянца в октябре 2018 года на временной основе тренировал Рауль Рианчо, а через три недели принял и с тех пор возглавляет Олег Кононов.

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей