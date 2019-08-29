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Фанаты «Спартака» после «Браги»: «A tutti, avanti Массимо Каррера»

22:17
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«Спартак» проиграл «Браге» на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы со счетом 1:2. В первой встрече также были сильнее португальцы — 1:0.

Таким образом, красно-белые закончили выступление в турнире.

После завершения московского матча болельщики «Спартака» начали скандировать кричалку: «A tutti, avanti Массимо Каррера», — которая посвящена предыдущему главного тренеру красно-белых (по-итальянски — вместе, вперед).

«Спартак» после отставки итальянца в октябре 2018 года на временной основе тренировал Рауль Рианчо, а через три недели принял и с тех пор возглавляет Олег Кононов.

Спартак — Брага

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей

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