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Сразу два игрока «Лудогорца» включены в команду недели Лиги Европы

12:40
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Стала известна команда недели Лиги Европы по итогам матчей второго тура группового турнира соревнований, ее состав опубликован в официальном Twitter УЕФА.

В нее вошли два футболиста «Лудогорца», лидера группы H, в которой выступает ЦСКА, — вратарь Пламен Илиев и защитник Рафаэл Форстер. Также по два представителя у «Арсенала» — защитник Киран Тирни и полузащитник Габриэл Мартинелли, а также у «Селтика» — защитник Боли Болинголи-Мбомбо и полузащитник Мохамед Эльюнусси.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей — здесь

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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