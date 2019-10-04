Сразу два игрока «Лудогорца» включены в команду недели Лиги Европы

Стала известна команда недели Лиги Европы по итогам матчей второго тура группового турнира соревнований, ее состав опубликован в официальном Twitter УЕФА.

В нее вошли два футболиста «Лудогорца», лидера группы H, в которой выступает ЦСКА, — вратарь Пламен Илиев и защитник Рафаэл Форстер. Также по два представителя у «Арсенала» — защитник Киран Тирни и полузащитник Габриэл Мартинелли, а также у «Селтика» — защитник Боли Болинголи-Мбомбо и полузащитник Мохамед Эльюнусси.

? Команда недели #ЛигаЕвропы!



? Дани Кинтана («Карабах»)

? По два игрока от «Арсенала», «Селтика» и «Лудогореца» pic.twitter.com/4NHVjUO4qg — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 4, 2019

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