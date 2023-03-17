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17 марта, 22:23

Спортивный директор «Спортинга»: «У «Ювентуса» отличный состав, но у нас есть шансы на победу»

Мария Гусева
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Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Соперником португальского клуба станет «Ювентус».

«Это еще один розыгрыш, в котором мы попали на команду с большим опытом выступлений в Европе, чем у нас. У «Ювентуса» отличный состав, но у нас есть шансы на победу. У нас еще есть время на подготовку к матчу, но наверняка наши болельщики будут присутствовать в Турине и Лиссабоне. Мы рассчитываем на их поддержку, потому что я верю, что наши игроки будут на высоте», — цитирует журналист Альфредо Педулла Виану.

Первый матч между «Спортингом» и «Ювентусом» пройдет 13 апреля в Турине. Ответная игра состится 20 апреля в Лиссабоне.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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