Спортивный директор «Спортинга»: «У «Ювентуса» отличный состав, но у нас есть шансы на победу»

Спортивный директор «Спортинга» Угу Виана оценил результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Соперником португальского клуба станет «Ювентус».

«Это еще один розыгрыш, в котором мы попали на команду с большим опытом выступлений в Европе, чем у нас. У «Ювентуса» отличный состав, но у нас есть шансы на победу. У нас еще есть время на подготовку к матчу, но наверняка наши болельщики будут присутствовать в Турине и Лиссабоне. Мы рассчитываем на их поддержку, потому что я верю, что наши игроки будут на высоте», — цитирует журналист Альфредо Педулла Виану.

Первый матч между «Спортингом» и «Ювентусом» пройдет 13 апреля в Турине. Ответная игра состится 20 апреля в Лиссабоне.