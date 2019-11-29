«Спортинг» разгромил ПСВ и вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D.

«Спортинг» разгромил ПСВ — 4:0. В параллельном матче «Русенборг» дома уступил австрийскому клубу ЛАСК — 1:2.

«Спортинг» набрал 12 очков и занимает первое место. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У ЛАСК 10 очков и второе место. Этот результат позволил клубу досрочно забронировать путевку в 1/16 финала турнира.

ПСВ идет третьим с семью очками. «Русенборг» проиграл все матчи и идет последним.

Лига Европы. Группа D

5-й тур

«Спортинг» (Португалия) — ПСВ (Голландия) — 4:0 (3:0)

Голы: Луиз Феллипе, 9 (1:0). Бруну Фернандеш, 16 (2:0). Матье, 43 (3:0). Бруну Фернандеш, 64 — с пенальти (4:0).

«Спортинг»: Машимиану, Матье (Нету, 73), Илори, Розье, Бруну Фернандеш, Акунья, Думбья, Вендел (Камашу, 80), Вьетто, Боласье, Луиз Феллипе (Хесе, 67).

ПСВ: Уннершталль, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио (Перейро, 46), Садилек, Ихаттарен, Брума (Гакпо, 46), Бергвайн (Томас, 79), Мален.

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 22. Росарио, 32. Боласье, 34. Илори, 84.

Судья: Гринфельд (Израиль).

28 ноября. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».

«Русенборг» (Норвегия) — ЛАСК (Австрия) — 1:2 (1:1)

Голы: Гойгингер, 20 (0:1). Б.Йонсен, 45 (1:1). Фризер, 54 (1:2).

«Русенборг»: Хансен, Ховланд, Хеденстад, Вальсвик, Мелинг, Йенсен, Троннсен, Лундемо (М.Т.Йонсен, 77), Б.Йонсен (Осен, 67), Акинтола, Адегбенро (Ботхейм, 67).

ЛАСК: Шлагер, Траунер, Филипович, Поцманн, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Клаусс (Тетте, 71), Гойгингер (Реннер, 88), Фризер (Рагуж, 71).

Предупреждение: Б.Йонсен, 57.

Судья: Круашвили (Грузия).

28 ноября. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».