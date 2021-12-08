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Спиридонов: «Пускай «Спартак» проиграет кому угодно, но только не полякам! Надо закрыть им рты»

20:55
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 6 тура Лиги Европы против «Легии».

«Только победа! Пускай «Спартак» проиграет кому угодно, но только не полякам. Как нашим футболистам бороться с провокациями трибун? Я в Польше был раз 30. Нужно просто выигрывать и закрыть рты полякам. Думаю, абстрагироваться от провокаций не получится. Поляки сейчас злые на нас, нужно только побеждать. Можно разве что эти провокации переводить для себя в мотивацию на победу», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч состоится 9 декабря в Варшаве на «Пепси Арене». Начало встречи — в 20:45.

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Сергей Федоров все материалы автора

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