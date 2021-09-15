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Спиридонов — о поражении «Спартака»: «Лучше бы Федун не возвращался из отпуска. Сидел бы там!»

20:26
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Волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против польской «Легии» (0:1).

«Успел только на 90 минуте увидеть очередной пипец. Перед матчем поменьше надо интервью раздавать. Зобнин там рассказывает, что мы должны побеждать. Ты сначала выйди и выиграй, а потом говори, что хочешь. По крайней мере ты должен не обосраться, выиграть они должны... Такие заголовки, будто это Роналду или Месси. Вот они могут так говорить. Надо ротик в интервью прикрыть и играть. Говорить можно фанатом перед игрой, что мы победим. Леонид Арнольдович лучше бы не возвращался из отпуска. Сидел бы там», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Спартак — Легия

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