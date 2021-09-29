Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Лиги Европы между красно-белыми и «Наполи».

«Не знаю, какие ожидания. Мы обыграли еле ходящую «Уфу». Давайте смотреть правде в глаза: «Наполи» не проиграл ни одной игры, а это показатель. Понятно, что мы можем сыграть как «Шериф». Это же «Спартак», вы сами прекрасно понимаете. Мы можем проиграть «Уралу», мертвым полякам. Если мы увезем оттуда ничью, то это будет считаться выше всяких похвал», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября, в Неаполе. Начало — в 19:45 по московскому времени.