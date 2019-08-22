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«Спартак» все же встретился в Португалии с настоящим Зе Луишем. Фото

15:08
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Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем, сообщается в официальном Twitter клуба.

После предыгровой тренировки в Браге «Спартак» вернулся в Порту, где в гостинице команду встретил Зе Луиш, который нынешним летом перешел в «Порту». Футболист выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, поучаствов в 109 матчах, забив 35 голов и отдав 25 результативных передач.

Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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