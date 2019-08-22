«Спартак» все же встретился в Португалии с настоящим Зе Луишем. Фото

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем, сообщается в официальном Twitter клуба.

После предыгровой тренировки в Браге «Спартак» вернулся в Порту, где в гостинице команду встретил Зе Луиш, который нынешним летом перешел в «Порту». Футболист выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год, поучаствов в 109 матчах, забив 35 голов и отдав 25 результативных передач.

? ? Вчера нашу команду ждал приятный сюрприз



Когда красно-белые вернулись из Браги в Порту с предматчевой тренировки, в гостинице их встретил Зе Луиш!



?? Не пропустите сюжет о встрече и интервью с Зе в следующем выпуске программы #НароднаяКоманда#ЗеЛуиш #Спартак pic.twitter.com/S102b52Lrv — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 22, 2019

Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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