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«Спартак» — «Тун»: Шюррле, Понсе и Бакаев в стартовом составе

15 августа 2019, 18:28
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Стал известны стартовые составы команд на ответный матч третьего отборочного тура Лиги Европы «Спартак» — «Тун».

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Шюррле, Зобнин, Мирзов, Понсе, Бакаев.

«Тун»: Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.

Матч начнется в 19.45 по московскому времени.

Спартак — Тун

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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