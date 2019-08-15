«Спартак» — «Тун»: Шюррле, Понсе и Бакаев в стартовом составе
15 августа 2019, 18:28
Стал известны стартовые составы команд на ответный матч третьего отборочного тура Лиги Европы «Спартак» — «Тун».
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Шюррле, Зобнин, Мирзов, Понсе, Бакаев.
«Тун»: Февр, Гларнер, Суттер, Хавенаар, Йоос, Каблан, Фаткич, Стиллхарт, Хефти, Кастроман, Рапп.
Матч начнется в 19.45 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"