«Спартак» — «Тун»: красно-белые пропустили на 7-й минуте
15 августа 2019, 19:53
«Спартак» на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» пропустил на 7-й минуте. Отличился защитник Штефан Гларнер. В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2.
? Гол Штефана Гларнера на 7-й минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2019
? #СпартакТун на #МАТЧПРЕМЬЕР
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