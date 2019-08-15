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«Спартак» — «Тун»: красно-белые пропустили на 7-й минуте

15 августа 2019, 19:53
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«Спартак» на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» пропустил на 7-й минуте. Отличился защитник Штефан Гларнер. В первой игре красно-белые победили со счетом 3:2.

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Спартак — Тун

Результаты опроса

проголосовало: 16894
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"Спартак" пройдет "Тун" в отборе Лиги Европы?
Да, без вопросов
60.8%
Нет, ни за что
39.2%
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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