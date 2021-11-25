«Спартак» сравнил мультиверс фаната клуба с обычным человеком

«Спартак» показал мультиверс фаната клуба и сравнил с версией обычного человека.

«Мультиверс обычного человека: Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд в новом «Человеке-пауке».

«Мультиверс фаната «Спартака»: Витория, Романцев и Тедеско», — написано в Instagram-аккаунте клуба.

Вчера, 24 ноября, «Спартак» победил «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Теперь красно-белые занимают первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».