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Сегодня, 21:54

«Спартак» сделал заявление после исключения из Лиги Европы

Полузащитник &amp;quot;Спартака&amp;quot; Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» сделал заявление после решения УЕФА исключить клуб из розыгрыша Лиги Европы. В 1/8 финала московская команда должна была сыграть с «Лейпцигом».

Ранее 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

«Решение ФИФА и УЕФА, безусловно, нас расстроило, хотя и было ожидаемым. К сожалению, усилия нашей команды в этом розыгрыше Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта.

У «Спартака» миллионы поклонников не только в России, но и по всему миру. Наши успехи и неудачи объединяют людей из десятков разных стран, и даже в самые сложные времена спорт, с точки зрения клуба, должен возводить мосты, а не сжигать их.

Было принято другое решение, с которым мы не согласны, но вынуждены ему подчиниться»— говорится в заявлении клуба.

Источник: spartak.com
ФК Спартак (Москва)
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