"Спартак" призвал фанатов воздержаться от использования пиротехники на игре с "Туном"

"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном", который пройдет сегодня в Швейцарии. Московский клуб призывает своих фанатов прийти на стадион заблаговременно, а также не нарушать регламент.

– Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники, – говорится в сообщении "Спартака". – Нам нужна ваша поддержка!