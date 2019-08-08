13:16 | Футбол — Лига Европы

"Спартак" призвал фанатов воздержаться от использования пиротехники на игре с "Туном"

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"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном", который пройдет сегодня в Швейцарии. Московский клуб призывает своих фанатов прийти на стадион заблаговременно, а также не нарушать регламент.

– Пожалуйста, не нарушайте правил поведения зрителей на стадионе и воздержитесь от использования пиротехники, – говорится в сообщении "Спартака". – Нам нужна ваша поддержка!

Тун - Спартак

 

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-08-informatsiya_dlya_bolelshchikov_spartaka_v_shveytsarii/

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