«Спартак» прилетел в Варшаву на матч с «Легией»
17:28
«Спартак» прилетел в Варшаву, где завтра пройдет матч группового этапа Лиги Европы с местной «Легией».
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав 7 очков, «Легия» с 6-ю баллами идет на четвертой строчке.
Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.
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