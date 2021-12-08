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«Спартак» прилетел в Варшаву на матч с «Легией»

17:28
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«Спартак» прилетел в Варшаву, где завтра пройдет матч группового этапа Лиги Европы с местной «Легией».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав 7 очков, «Легия» с 6-ю баллами идет на четвертой строчке.

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря. Начало в 20.45 по московскому времени.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»