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«Спартак» прилетел в Португалию на матч с «Брагой»

00:51
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Во вторник в 22:30 по португальскому времени «Спартак» приземлился в аэропорту Порту, где вскоре заселится в гостиницу. В четверг в 50 километрах от города, в Браге, красно-белые проведут первый матч 4-го раунда отборочного этапа Лиги Европы против одноименного клуба.

В составе делегации находится в том числе полузащитник Гус Тил, который не сыграет во встрече — он не заявлен на турнир. (Гоша Чернов)

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