«Спартак» предостерег фанатов от использования пиротехники в матче с «Брагой». В Португалии за это грозит уголовная ответственность

«Спартак» на своем официальном сайте предупредил своих болельщиков о существующей в Португалии уголовной ответственности за использование пиротехники.

— В преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» — «Спартак» доводим до сведения наших поклонников, планирующих посетить в четверг Муниципальный стадион: правила поведения зрителей на португальских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством, — говорится в обращении.

В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.

Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность! Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!

Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.