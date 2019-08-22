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«Спартак» предостерег фанатов от использования пиротехники в матче с «Брагой». В Португалии за это грозит уголовная ответственность

13:57
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«Спартак» на своем официальном сайте предупредил своих болельщиков о существующей в Португалии уголовной ответственности за использование пиротехники.

— В преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» — «Спартак» доводим до сведения наших поклонников, планирующих посетить в четверг Муниципальный стадион: правила поведения зрителей на португальских аренах заметно отличаются от тех, что установлены российским законодательством, — говорится в обращении.

В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.

Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность! Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!

Матч «Брага» — «Спартак» состоится в четверг 22 августа в 21.45 (московское время), «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-21-vnimaniyu_bolelshchikov_spartaka_v_brage/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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