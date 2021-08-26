Закончившиеся в среду матчи отбора Лиги чемпионов определили посев российских команд на предстоящей в пятницу жеребьевке Лиги Европы. «Локомотив» попал во вторую корзину, а «Спартак» — в третью.

Изначально «Спартак», чей европейский рейтинг после неудач последних лет упал до 18,5 балла, мог оказаться даже в четвертой корзине. Однако проход в Лигу чемпионов высокорейтинговых «Зальцбурга» и «Янг Бойз» снял эту угрозу. Теперь корзины посева обоих российских представителей в Лиге Европы определены независимо от исхода оставшихся отборочных матчей этого турнира.

Первая корзина посева в Лиге Европы гарантирована «Лиону», «Наполи», «Байеру», «Лацио», загребскому «Динамо» и проигравшему в паре отбора Лиги чемпионов «Шахтер» — «Монако». Хорошие шансы на нее также у «Олимпиакоса». Окончательно состав корзин Лиги Европы прояснится в ночь на пятницу по окончании 4 раунда отбора. Жеребьевка группового раунда состоится в пятницу 27 августа в 14 часов.