«Спартак» показал, что осталось за кадром матча против «Легии»
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» в гостях обыграл «Легию» (1:0).
Победный мяч забил полузащитник Зелимхан Бакаев. В добавленное ко второму тайму время голкипер Александр Селихов отбил пенальти.
«Спартак» вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.
Московский клуб выложил специальный ролик, посвященный этому матчу в Польше.
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