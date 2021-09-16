«Спартак» показал, что осталось за кадром матча Лиги Европы против «Легии»

Пресс-служба московского «Спартака» на YouTube-канале показала, что осталось за кадром матча 1-го тура Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«23-7 по ударам, 0-1 на табло», — подписано видео.

«Спартак», не набрав ни одного балла, располагается на последней строчке группы C. В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы московский клуб сыграет на выезде с «Наполи». Встреча состоится 30 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в Наполи. Начало игры — в 19.45 (мск).