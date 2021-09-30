«Спартак» опубликовал фото с горящими в огне спагетти после победы над «Наполи»

Официальный англоязычный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост после победы команды над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

Красно-белые выложили фотографию с кастрюлей с водой и спагетти, которые горят огнем.

«Обжарка», — написал «Спартак» в ответ на пост с печеной свиньей в итальянском Twitter, который появился в сети до игры.

В составе красно-белых дублем в матче с «Наполи» отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.