Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Спартак» опубликовал фото с горящими в огне спагетти после победы над «Наполи»

22:13
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Радость красно-белых после победы над итальянской командой. Фото AFP
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. Радость красно-белых после победы над итальянской командой. Фото AFP
Теги:

Официальный англоязычный Twitter «Спартака» опубликовал новый пост после победы команды над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

Красно-белые выложили фотографию с кастрюлей с водой и спагетти, которые горят огнем.

«Обжарка», — написал «Спартак» в ответ на пост с печеной свиньей в итальянском Twitter, который появился в сети до игры.

В составе красно-белых дублем в матче с «Наполи» отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

Наполи — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!
Губерниев отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Наполи»
Португалия по пенальти обыграла Казахстан и вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»