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«Спартак» одержал волевую победу и прошел «Тун» в отборе Лиги Европы

15 августа 2019, 21:35
15 августа. Москва. "Спартак" - "Тун" - 2:1. Красно-белые прошли швейцарскую команду в отборе Лиги Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 15 августа. Москва. Тушино. «Спартак» – «Тун» – 2:1. 58-я минута. Только что Андре Шюррле (слева) забил второй гол. Его поздравляют Резиуан Мирзов и Эсекиэль Понсе (справа). Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 августа. Москва. "Спартак" - "Тун" - 2:1. Красно-белые прошли швейцарскую команду в отборе Лиги Европы. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» на своем поле в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы одержал волевую победу над «Туном» (2:1). На гол гостей красно-белые ответили забитыми мячами Эсекиэля Понсе и Андре Шюррле.

В первой игре красно-белые выиграли со счетом 3:2.

В следующем раунде «Спартак» встретится с победителем пары «Брага» — «Бреннбю» (первый матч — 4:2). Игры пройдут 22 и 29 августа.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Ответный матч

«Спартак» (Россия) — «Тун» (Швейцария) — 2:1 (0:1)

Голы: Гларнер, 7 (0:1). Понсе, 52 (1:1). Шюррле, 58 (2:1).

«Спартак» (Россия): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мелкадзе, 76), Зобнин, Гулиев, Шюррле (Ананидзе, 88), Мирзов (Мельгарехо, 70), Понсе.

«Тун»: Февр, Гларнер, Хавенар, Суттер (Саланович, 79), Йосс (Мюнси, 71), Каблан, Стиллхарт, Фаткич (Гелми, 63), Хефти, Кастроман, Рапп.

Предупреждения: Гулиев, 48. Хавенар, 62. Каблан, 89.

Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).

15 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 33076 зрителей.

Первый матч — 3:2.

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Спартак — Тун

Результаты опроса

проголосовало: 21765
Все опросы
Попадет ли "Спартак" в группу Лиги Европы-2019/20?
Да
50.8%
Нет, проиграет "Туну"
16.8%
Нет, уступит "Бреннбю"/"Браге"
32.4%
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-5/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор "Спартака" и "Арсенала"




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