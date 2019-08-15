«Спартак» одержал волевую победу и прошел «Тун» в отборе Лиги Европы
«Спартак» на своем поле в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы одержал волевую победу над «Туном» (2:1). На гол гостей красно-белые ответили забитыми мячами Эсекиэля Понсе и Андре Шюррле.
В первой игре красно-белые выиграли со счетом 3:2.
В следующем раунде «Спартак» встретится с победителем пары «Брага» — «Бреннбю» (первый матч — 4:2). Игры пройдут 22 и 29 августа.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Ответный матч
«Спартак» (Россия) — «Тун» (Швейцария) — 2:1 (0:1)
Голы: Гларнер, 7 (0:1). Понсе, 52 (1:1). Шюррле, 58 (2:1).
«Спартак» (Россия): Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Бакаев (Мелкадзе, 76), Зобнин, Гулиев, Шюррле (Ананидзе, 88), Мирзов (Мельгарехо, 70), Понсе.
«Тун»: Февр, Гларнер, Хавенар, Суттер (Саланович, 79), Йосс (Мюнси, 71), Каблан, Стиллхарт, Фаткич (Гелми, 63), Хефти, Кастроман, Рапп.
Предупреждения: Гулиев, 48. Хавенар, 62. Каблан, 89.
Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).
15 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена». 33076 зрителей.
Первый матч — 3:2.
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Результаты опроса
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-5/