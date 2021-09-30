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«Наполи» — «Спартак», Лига Европы: где смотреть матч и во сколько начало

18:00
Защитник «Спартака» Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Защитник «Спартака» Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 30 сентября, состоится матч группового раунда Лиги Европы, в котором «Наполи» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

В последний раз команды играли друг с другом в 1991 году. Тогда, в рамках Кубка европейских чемпионов, обе встречи завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки российского клуба.

В первой встрече на турнире «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1. Турнирая таблица группы С — по ссылке.

Следить за матчем «Наполи» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Наполи — Спартак

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Сергей Ревенко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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