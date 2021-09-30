«Наполи» — «Спартак», Лига Европы: где смотреть матч и во сколько начало
18:00
Сегодня, 30 сентября, состоится матч группового раунда Лиги Европы, в котором «Наполи» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.
В последний раз команды играли друг с другом в 1991 году. Тогда, в рамках Кубка европейских чемпионов, обе встречи завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки российского клуба.
В первой встрече на турнире «Спартак» проиграл «Легии» со счетом 0:1. Турнирая таблица группы С — по ссылке.
Следить за матчем «Наполи» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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