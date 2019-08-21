«Спартак» начал продажу билетов на матч с «Брагой»

Сегодня, 21 августа, началась продажа билетов на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Брага», который состоится 29 августа (20.15 мск), сообщается на официальном сайте московского клуба.

Продажа билетов пройдет в три этапа. Возможность посещения данного матча не входит в состав абонемента на сезон-2019/2020.

Первый (с 21 по 23 августа включительно) — приоритетная продажа для владельцев абонементов на текущий сезон. 21 и 22 августа обладатели сезонных абонементов смогут выкупить свои места. Закрепленное абонементом место освобождается после первой покупки, если билет на него не был приобретен. 23 августа держатели абонементов смогут приобрести билеты на любые свободные места.

Второй (23 августа) — приоритетная продажа для владельцев карт болельщиков.

Третий (с 24 по 29 августа включительно) — онлайн-продажа на официальном сайте клуба для всех желающих.

Каждый болельщик сможет приобрести не более четырех билетов на матч с «Брагой» на всех этапах продаж.

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