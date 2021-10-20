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Михаил Боярский пожелал победы «Спартаку» над «Лестером» в матче Лиги Европы

12:28
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Боярский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Спартака» против «Лестера» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

«У «Спартака» сегодня задача легче, чем у «Зенита». Все зависит от характера команды. Мне трудно сказать, как закончится этот матч. Очки у российских команд общие, поэтому дай бог, чтобы «Спартак» тоже победил», — сказал Боярский «СЭ».

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — 1 балл и четвертая строчка.

Спартак — Лестер

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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