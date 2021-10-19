Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Евгений Кафельников: «Маловероятно, что «Спартак» возьмет очки в игре с «Лестером»

Кафельников сомневается, что «Спартак» возьмет очки в игре с «Лестером»
17:50
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский
Теги:

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча против «Лестера» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Маловероятно, что «Спартак» возьмет очки в игре с «Лестером». Есть свои 10-15%, но не более. Так считаю не только я, но и все эксперты. Основания так думать есть, они не беспочвенные. То, что «Лестер» сделал с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, и то, как играл «Спартак» первые 86 минут в матче с «Динамо», позволяет говорить о таких реалиях», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

20 октября в Москве пройдет матч «Спартак» — «Лестер». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.

Спартак — Лестер

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября
1
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»