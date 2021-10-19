Евгений Кафельников: «Маловероятно, что «Спартак» возьмет очки в игре с «Лестером»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча против «Лестера» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы.

«Маловероятно, что «Спартак» возьмет очки в игре с «Лестером». Есть свои 10-15%, но не более. Так считаю не только я, но и все эксперты. Основания так думать есть, они не беспочвенные. То, что «Лестер» сделал с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, и то, как играл «Спартак» первые 86 минут в матче с «Динамо», позволяет говорить о таких реалиях», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

20 октября в Москве пройдет матч «Спартак» — «Лестер». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.