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Депутат Дмитрий Свищев — о матче с «Лестером»: «Испытывая патриотические чувства, мы обязаны верить в «Спартак»

В Госдуме верят в победу «Спартака» над «Лестером» в Лиге Европы
18:30
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Конечно, соперник завтра будет серьезный, но это международная арена, по другому просто не бывает. Играет российская команда. Испытывая патриотические чувства, мы обязаны верить в «Спартак». Других вариантов у нас просто нет. Я очень надеюсь, что красно-белые со своими болельщиками и прекрасным стадионом смогут подавить англичанам. Думаю, что наши ребята выйдут на этот матч со сверхмотивацией. Этот матч определит многое в группе «Спартака», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — одно очко и 4-я строчка.

Спартак — Лестер

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