Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Конечно, соперник завтра будет серьезный, но это международная арена, по другому просто не бывает. Играет российская команда. Испытывая патриотические чувства, мы обязаны верить в «Спартак». Других вариантов у нас просто нет. Я очень надеюсь, что красно-белые со своими болельщиками и прекрасным стадионом смогут подавить англичанам. Думаю, что наши ребята выйдут на этот матч со сверхмотивацией. Этот матч определит многое в группе «Спартака», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С. «Лестер» — одно очко и 4-я строчка.